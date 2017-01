Haags Sportgala: Khalid Choukoud sleept veel titels in de wacht

Haags Sportgala: Khalid Choukoud

DEN HAAG - Over iets minder dan twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit: Khalid Choukoud.

Haagse trots

De van origine Marokkaanse duurloper Khalid Choukoud is al jarenlang de Haagse trots op de verschillende lange afstanden hardlopen. Als lid van HAAG Atletiek heeft hij al vele titels in de wacht gesleept en afgelopen jaar was het niet anders. Nederlands kampioen tien kilometer en Nederlands kampioen op de marathon leveren hem de nominatie Sportman op.



Prestaties

Nederlands kampioen tien kilometer en Nederlands kampioen marathon



Moet Khalid Choukoud Haags Sportman van het jaar worden? Breng dan



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.

De van origine Marokkaanse duurloper Khalid Choukoud is al jarenlang de Haagse trots op de verschillende lange afstanden hardlopen. Als lid van HAAG Atletiek heeft hij al vele titels in de wacht gesleept en afgelopen jaar was het niet anders. Nederlands kampioen tien kilometer en Nederlands kampioen op de marathon leveren hem de nominatie Sportman op.Nederlands kampioen tien kilometer en Nederlands kampioen marathonMoet Khalid Choukoud Haags Sportman van het jaar worden? Breng dan hier je stem uit!Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.

Door: Sportredactie Correctie melden