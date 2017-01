Oppassen voor gladheid! 5 tips

Glad op de snelweg (archieffoto)

DEN HAAG - De gladheid die dit weekend onze regio heeft geteisterd, heeft voor meerdere ongelukken gezorgd. De verwachting is dat het ook zondagavond en nacht weer spekglad gaat worden op sommige wegen. Daarom geven we je een aantal tips; mocht je de weg opgaan en overvallen worden door sneeuw of gladheid.

TIP 1: Houdt afstand en pas je snelheid aan, zodat je alerter kunt reageren.



TIP 2: Zodra het begint te sneeuwen doe je lichten aan zodat je beter zichtbaar bent.



TIP3: Neem winterbanden, want daardoor word je remweg een stuk korter



TIP4: Niet abrupt remmen en ook niet heel hard optrekken



TIP5: Kom je toch in een slip terecht, laat dan je gas los en je koppeling in en blijf rustig



Wat doe je als je in de slip raakt?

Tijdens een slip merk je dat je auto een andere kant opgaat dan jij wil. Er zijn verschillende manieren van 'slippen': zo bestaan er de voorwielslip, achterwielslip en de volledige vierwielslip.



Tijdens een dergelijke slip breekt de voorkant van de auto uit doordat de voorwielen blokkeren. Dit wordt ook wel onderstuur genoemd. In een bocht zal de auto in een voorwielslip naar buiten (uit de bocht) glijden. Achterwielslip Hier breekt de achterkant van de auto uit. Je kunt het zien als dat de achterkant van de auto de voorkant in wil halen; de achterste wielen blokkeren. Dit wordt ook wel overstuur genoemd.

Do’s en don’ts tijdens het ‘slippen’

Wanneer je toch in een slip komt, zijn er een aantal do's die je moet zien toe te passen en uiteraard zijn er ook dont's die je moet zien te vermijden.





Voorwiel slip: Geef minder gas, en laat het gas los. Doordat je het gas loslaat komt er druk op de voorwielen en zal de auto vanzelf weer grip krijgen en de bocht afmaken. Stuur mee in de richting van waar de auto heen wil/ gaat. Dit voelt niet natuurlijk maar als je banden dan weer grip krijgen kun je voorzichtig sturen waar je naartoe wilde. Dit wordt gedaan om de onderstuur op te vangen. Ook hier geldt: kijk waar je heen wil en niet naar het 'gevaar'. Ondanks dat remmen waarschijnlijk je eerste impuls is, moet je zien te voorkomen dat je te hard remt omdat hierdoor de wielen blokkeren en je grip vermindert.

