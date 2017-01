Haags Sportgala: kampioenschappen in Nederland en België voor Jean van Erp

Haags Sportgala: Jean van Erp

DEN HAAG - Over iets meer dan een week wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit: Jean van Erp.

Nodige titels in Nederland en België

Biljarter van Haag 88 Jean van Erp, gespecialiseerd in driebanden, behaalde al de nodige titels. Zo werd hij meerdere keren kampioen in de Nederlandse eredivisie en won hij landskampioenschappen in België. Maar de meest in het oog springende prestatie is dit jaar behaald, namelijk de wereldtitel driebanden voor landenteams. Samen met Dick Jaspers werd in de finale soeverein gewonnen van Turkije.



Prestatie

Wereldkampioen driebanden landenteams



Moet Jean van Erp Haags Sportman van het jaar worden?



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.

