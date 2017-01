Drankrijder botst op twee auto's en probeert te vluchten

Foto: John van der Tol

NIEUWVEEN - Een 19-jarige man uit Ter Aar heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee aanrijdingen veroorzaakt in Nieuwveen. Dat schrijft de politie Kaag en Braassem op Facebook. Na controle bleek dat de man ruim acht keer zoveel gedronken had als toegestaan, zijn rijbewijs is ingenomen.

Rond 00.15 uur botste de man op de Oude Nieuwveenseweg in Nieuwveen eerst op een tegemoetkomend taxibusje om vervolgens tegen een geparkeerde auto aan te rijden. Nadat hij was uitgestapt, om de schade te bekijken, wilde de man er weer vandoor gaan.



Iemand die het ongeluk had gezien gebeuren wist hem uiteindelijk tegen te houden. De getuige probeerde eerst het portier van de drankrijder open te trekken. Toen dat niet lukte sloeg de getuige het raam in en lukte het de sleutels uit het contact te halen.



Rijbewijs kwijt en een boete



De man uit Ter Aar is vervolgens meegenomen door de politie. Uit een blaastest op het bureau bleek dat hij een alcoholpercentage had dat acht keer hoger was dan toegestaan. Naast de inname van zijn rijbewijs, heeft de man ook een boete gekregen.



Door: Redactie Correctie melden