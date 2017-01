Media Markt zet vrouw uit winkel; borstvoedingsrel of opstootje?

DEN HAAG - Een vrouw uit Leidschendam is afgelopen vrijdag door beveiligers uit een vestiging van de Media Markt in Den Haag gezet. Volgens de vrouw omdat ze borstvoeding gaf, maar Mediamarkt zegt dat ze een opstootje in de winkel veroorzaakte.

Gaby González gaf haar 9 maanden oude dochtertje borstvoeding in de winkel, terwijl haar man een laptop aan het uitzoeken was. Toen personeel dit zag, werd ze volgens haar gesommeerd de winkel te verlaten.'Ik kon niet geloven dat ik geen borstvoeding mocht geven', zegt Gaby enkele dagen na het voorval. 'Ik was woedend. Ze hebben geen enkel recht om dit te verbieden. Het staat ook niet in de huisregels. Ik zat notabene in een rustig hoekje waar mijn andere dochter een film aan het kijken was.'Mediamarkt laat in een verklaring weten dat Gonzalez niet de winkel is uitgezet omdat ze borstvoeding gaf. 'Vanzelfsprekend is het geven van borstvoeding binnen een Media Marktvestiging altijd toegestaan', stelt de elektronicagigant. 'De plaats die mevrouw gekozen had voor het voeden van haar baby, in een pad waar veel mensen passeerden, was in dit geval wat ongelukkig.''Alle conversatie verliep in het Engels en wellicht heeft dat tot een misverstand geleid, waardoor mevrouw dacht dat er bezwaar was tegen het voeden van een baby als zodanig. Dit liep uit de hand. Mevrouw wond zich op, werd boos, en veroorzaakte een opstootje. Uiteindelijk is haar daarom de deur gewezen, niet omdat zij haar baby wenste te voeden, maar omdat zij een rel veroorzaakte. Ons bezwaar was uitsluitend gericht tegen de door mevrouw gekozen locatie', staat verder in de verklaring te lezen.Gaby is ook boos omdat haar andere dochter (9) erg overstuur raakte door het voorval. 'Ze zei tegen mij dat ze erg bang was. Ook omdat de beveiliging werd geroepen om ons de winkel uit te zetten. Ik wil dat ze hun excuses aanbieden, niet alleen aan mij en mijn man, maar vooral aan mijn dochter.'Inmiddels is er contact tussen de vestigingdirecteur en González en haar man en wordt er een afspraak gemaakt.