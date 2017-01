West Wekker: Tips om veiliger te rijden op gladde wegen en eerbetoon Chuck Deely live

REGIO - Goedemorgen! Het is weer maandag en op veel plekken glad in de regio. Hou daar dus rekening mee als je de weg op moet! We hebben vijf tips voor je om veiliger op gladde wegen te rijden. En vanavond is het eerbetoon aan Chuck Deely live te zien bij Omroep West.

Voor de overleden Haagse straatmuzikant Chuck Deely is vanavond een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in het Paard van Troje. Omroep West zendt die dienst vanaf 19.55 uur live uit.Door het bevriezen van natte weggedeelten en winterse neerslag kan het maandagochtend opnieuw glad worden op de weg. Daar waarschuwt het KNMI zondag voor. Voor heel Nederland is code geel afgegeven. We hebben tips om beter auto te rijden tijdens de gladheid.Een 42-jarige man is vrijdag aangehouden omdat hij verdacht wordt van zeker dertien auto-inbraken. Dat schrijft de politie Scheveningen zondag op hun Facebookpagina. Het is niet bekend gemaakt waar de inbraken zijn gepleegd.Op de N206 bij Noordwijkerhout is zondagochtend een zwaar ongeluk tussen twee personenauto's geweest. Volgens een getuige zat één iemand bekneld en moest diegene uit de auto worden geknipt.Zwarte koetsen met Friese paarden, lakeien en een bloemenkoets. De uitvaart van oud-stalhouder Jan van der Lans was geheel in oude stijl en toog afgelopen weekend door Scheveningen.En verder op TV West: Het is kwart over drie: Tijd voor Nostalgie . Een TV West programma over de goede oude tijd. Debby Roukens laat u elke werkdag filmpjes van vroeger te zien.De films komen onder andere uit het TV West archief, uit regionale archieven en van historische instellingen en verenigingen. Maar ook filmclubs en amateurfilmers leveren materiaal voor dit TV West-programma. Veel oud beeldmateriaal ligt nu opgeslagen in archieven en bij mensen thuis. Omroep West wil met ‘Tijd voor Nostalgie’ het beeldmateriaal uit de kasten halen en openbaar maken voor een groot publiek