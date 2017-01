Brandweer Delft moet twee keer uitrukken voor brandend busje

Autobrand - Foto: Marofer

DELFT - Op de Bachsingel in Delft is in de nacht van zondag op maandag een bestelbusje volledig uitgebrand. De brandweer moest twee keer in actie komen om het vuur te blussen. Kort na middernacht kwam de eerste melding van de brand en blusten toegesnelde brandweermensen het vuur.





Het is niet bekend of de tweede brand is ontstaan door oplaaiend vuur of dat er andere oorzaken zijn.



LEES OOK: Grote brand in loods Delft onder controle

Twee uur later moest de brandweer nogmaals uitrukken voor hetzelfde busje omdat deze opnieuw in brand stond. De brandweer heeft het voertuig met een schuimdeken bedekt om alle mogelijke aanwezige brandhaarden te doven.Het is niet bekend of de tweede brand is ontstaan door oplaaiend vuur of dat er andere oorzaken zijn.