Drukte in de file (Foto: archief)

LEIDEN - Op de A4 richting Amsterdam is maandagochtend een ongeluk gebeurd. Drie voertuigen botsten in de tunnelbak bij Leiden op elkaar, meldt de politie.

Richting Amsterdam stond hierdoor een file. Eén rijstrook was tijdelijk afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Even na 9.00 uur was de weg weer open.