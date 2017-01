Dansfilm over WO I publiekstrekker tijdens CaDance

Archieffoto ANP

Young Men is gemaakt door onder anderen de aan Korzo verbonden choreograaf Ivãn Perez. Perez maakte eerder een voorstelling onder die titel met het Britse dansgezelschap BalletBoyz. Deze trok in Londen volle zalen.Het thema van deze editie van CaDance is 'The Art of Seeing'. Volgens de festivalorganisatie zoeken dansmakers steeds meer het contact met het publiek en willen ze er actief mee in gesprek. Behalve de voorstellingen zijn er bijvoorbeeld gesprekken met publiek, diners met makers en colleges. Het festival duurt van 27 januari tot en met 12 februari.