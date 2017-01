Motoragent redt loslopende pup van N11

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een motoragent heeft maandagochtend een loslopende pup van de N11 gehaald. Het diertje rende daar rond en was blijkbaar ontsnapt aan de aandacht van zijn baasje.

'De hond liep ter hoogte van de groenstrook bij het Archeon', vertelt de motoragent aan Omroep West. 'Collega's hebben de weg even afgesloten en toen ik mijn motor parkeerde kwam het beestje al aanrennen en sprong zo in mijn armen.'Op de halsband van de pup stond de naam van de eigenaar. Agenten hebben de hond in de auto meegenomen en herenigd met zijn baasje. Normaal loopt de pup los op het erf, hoe hij heeft kunnen ontsnappen is niet bekend.