Weggestuurde VVSB-spits Serbony misbruikte tankpas

VVSB: Frans van Niel, Giovialli Serbony, Maikey Parami en Tomas Tavilla. (Foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - Giovialli Serbony is vanwege het misbruik van een tankpas weggestuurd bij voetbalclub VVSB. Dat melden bronnen aan Omroep West. Vorige week werd de clubtopscorer op staande voet ontslagen. In een nieuwe verklaring laat VVSB weten dat Serbony verkeerd is omgegaan met door de club verstrekte middelen.





Ondanks het misbruik heeft Serbony al wel een nieuwe



Verklaring



VVSB-voorzitter Arjan Broekhof laat maandag in een verklaring weten dat het voorval de club wel wat gedaan heeft. 'Als je samenwerkt en bijzondere successen hebt geboekt en dan vervolgens iemand moet wegsturen, gaat dat niet in je koude kleren zitten. Toch blijven er voor mij en voor de club een aantal normen en waarden boven alles staan.' Broekhof laat wel weten dat de geleden schade is vereffend.





Ondanks het misbruik heeft Serbony al wel een nieuwe club gevonden. Hij gaat per direct aan de slag bij Rijnsburgse Boys. De aanvaller heeft bij de club uit de derde divisie een contract voor tweeënhalf jaar getekend en heeft er naar eigen zeggen een goed gevoel bij.

