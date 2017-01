Protestgroep tegen windmolen langs A4: 'Asociaal prestigeproject'

DEN HAAG - Tientallen inwoners van Leidschendam, Voorburg en Den Haag hebben de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone (BWV) opgericht. Ze ondervinden 'ernstige hinder' van de windmolen die langs de A4 tussen Den Haag en Leidschendam staat. Hij moet weg, vinden ze.

De 100 meter hoge windmolen staat er sinds december. Voor de bewoners totaal onverwacht . 'Er is niet gecommuniceerd', zegt Miranda van der Deijl namens de bewonersgroep.Ze woont ruim op 350 meter van de windmolen aan de Westvlietweg. 'Afgelopen weekend draaide de windmolen voor het eerst. De zon scheen en ik had anderhalf uur lang flikkerend licht in mijn huiskamer. In de buurtappgroep kwamen veel berichten binnen.'Bewoners en vertegenwoordigers van wijkverenigingen besloten een bewonersgroep op te richten en een website te lanceren. 'Hiermee willen we een vuist maken en kijken hoe groot onze achterban is', zegt Van der Deijl.Ze willen dat de windmolen wordt weggehaald, dat er beter gecommuniceerd wordt en dat er niet nog meer windmolens bij komen. 'Daarnaast willen we een schadevergoeding', zegt Van der Deijl. 'Natuurlijk zijn we voor duurzaamheid, maar je moet ook kijken naar de sociale aspecten. Dit is een asociaal prestigeproject. Er is niet met de omwonenden overlegd.'Wethouder Saskia Bruines van Leidschendam-Voorburg liet eerder weten niet op de hoogte zijn geweest van het plaatsen van de windmolen. Volgens de gemeente Den Haag is Leidschendam-Voorburg echter in augustus al op de hoogte gesteld.