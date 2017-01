Tulpenseizoen in aantocht, kwekers bereiden zich voor op Nationale Tulpendag

ROELOFARENDSVEEN - Tulpenboer Joost Wesselman uit Roelofarendsveen en zijn collega's hebben het druk. Aanstaande zaterdag wordt voor de zesde keer in Amsterdam de Nationale Tulpendag gehouden, de opening van het tulpenseizoen.

'Ja, het is voor veel tulpenbroeiers even een tandje bijzetten want er moeten aanstaande zaterdag 200.000 tulpen op de Dam in Amsterdam staan. Dat is voor ons de start van het nieuwe seizoen. Dit jaar is het thema Dutch Design en worden de tulpen op een bepaalde manier neergezet.'De tulpen vormen samen een gigantische pluktuin waar het publiek vanaf 13.00 uur een bosje bij elkaar kan sprokkelen.Wesselman heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen. 'Je kunt wel zeggen dat het een echt familiebedrijf is', vertelt hij. 'Mijn zus zit aan de overkant van de straat ook met een tulpenbedrijf.'Zover je kunt kijken in de gigantische kas staan tulpen in alle stadia van het kweekproces, van bol tot een krakend vers exemplaar. Aan de lopende band staat een blonde vrouw energiek de tulpen in te pakken. 'Het duurt gemiddeld zo’n zes weken van het ontkiemen van de bol totdat de tulp bij je in de vaas staat', aldus tulpenboer Joost Wesselman. 'Maar', gaat hij verder, 'je kunt natuurlijk ook zaterdag even naar Amsterdam afreizen om daar een mooi bosje te plukken tijdens de Nationale Tulpendag.'