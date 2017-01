Aptroot waarnemend burgemeester in Wassenaar

WASSENAAR - Het wordt een druk jaar voor VVD'er Charlie Aptroot. De burgemeester van Zoetermeer is sinds maandag ook waarnemend burgemeester in Wassenaar. Dat heeft de provincie Zuid-Holland bekendgemaakt. Aptroot volgt D66'er Jan Hoekema op, die in december zijn vertrek aankondigde.

Aptroot blijft in ieder geval waarnemend burgemeester tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. 'Zodat de waarnemer de tijd heeft om samen met de betrokkenen de bestuurlijke verhoudingen in Wassenaar te normaliseren. Dit moet de nieuw verkozen gemeenteraad in maart 2018 én een eventueel nieuw te benoemen burgemeester een goede start bieden', aldus de provincie.Hoekema vroeg begin december zijn ontslag aan . Er was volgens de officiële lezing 'onvoldoende basis voor verdere samenwerking' tussen Hoekema en de gemeenteraad.Tussen Hoekema en de raad boterde het al langere tijd niet meer. Zo verweet een groot deel van de raad hem dat hij te snel akkoord is gegaan met de komst van de Amerikaanse ambassade in Wassenaar en de bijkomende kosten hiervan voor de gemeente.Ook kreeg Hoekema te maken met een heuse seksrel, waarbij een vrouwelijk raadslid een wethouder beschuldigde van allerlei ongewenste intimiteiten. Deze zomer laaide het conflict weer op , nadat raadslid Ben Paulides (Democratische Liberalen Wassenaar) een proces begon om zijn naam te zuiveren.Aptroot is sinds 2012 burgemeester van Zoetermeer. Van 1982 tot 1990 was hij voorzitter van de VVD-fractie in Wassenaar.