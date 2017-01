Leidenaar (80) dolblij met nieuwe duiventil na vernieling: 'Eigenlijk is hij nog mooier dan de oude'

Bas Ouwersloot bij zijn duiventil (Foto: Robbert van Cleef)

LEIDEN - Dolblij is hij met zijn nieuwe duiventil. Leidenaar Bas Ouwersloot (80) kijkt vol bewondering naar de gloednieuwe til in zijn voortuin. ‘Hij is eigenlijk nog mooier dan de oude’, zegt hij. Die oude werd op Oudejaarsavond door vandalen verwoest met vuurwerk.

‘Ik kan er nog steeds niet bij’, zegt Ouwersloot. ‘Iemand uit Wageningen las in het AD dat mijn duiventil vernield was en hij maakt zomaar een nieuwe. Ik begrijp niet waar ik het aan verdiend heb.' Helemaal nieuw is de til niet, want de maker - die anoniem wil blijven - heeft het materiaal van de ouwe duiventil gebruikt.



Ouwersloot is een beetje overdonderd door wat er allemaal gebeurd is de afgelopen weken. ‘Er kwam ineens zoveel op me af’, zegt hij. ‘Iedereen wilde wel een stukje in de krant of iets op televisie maken. Maar dat is eigenlijk niks voor mij. En er is toch zeker wel belangrijker nieuws?’.



Sierduifjes



Hij geeft zijn buurman, gemeenteraadslid Daan Sloos, de schuld. 'Hij begon met twitteren over de vernieling van de duiventil en toen begon het hele circus.' Maar uiteindelijk is Ouwersloot wel heel blij met zijn nieuwe duiventil. 'Eigenlijk is hij nog mooier geworden dan de oude.'



Duiven zitten er nog niet in. 'Die komen pas in april', zegt de dierenliefhebber. 'Dan komen er twee nieuwe sierduifjes.'