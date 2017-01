BMW gejat, eigenaar filmde alles en wil zijn auto terug: 'Ik richt me op jou, kale!'

DEN HAAG - 'Ik richt me op jou kale. Je staat er goed op zonder je capuchon', met die Facebookboodschap richt de eigenaar van een BMW X6 zich tot een stel autodieven. Op 12 januari werd zijn dure auto in het Haagse Ypenburg gejat. Hij heeft alles op video staan en wil zijn auto terug.

'Ik geef je de kans om te zorgen dat de auto gevonden wordt zonder dat ik de beelden online zet', liet hij weten via Facebook. 'Ook je collega die je helpt, kijkt tot 2 x toe recht met zijn gezicht in de camera. Nou denk je vast hoe kan die dat nu weten, nou de beelden worden op beweging opgenomen, in kleur met hoge 5 mega pixel resolutie, ook is er meer dan genoeg licht omdat de lantaarnpaal er naast staat.'De eigenaar doet de daders een voorstel . Doen ze daar niets mee, dan krijgt heel Nederland de beelden te zien: 'Ik geef je de kans om te zorgen dat de auto gevonden wordt zonder dat ik de beelden online zet. Doe je dit niet, dan gaan alle beelden online op GeenStijl, Facebook, Youtube en ga ik ook de lokale en landelijke media benaderen. Ook zal er dan tipgeld worden uitgeloofd voor tips die leiden naar de auto of daders.'De eigenaar richt zich ook tot mensen die eventueel iets gezien hebben. 'Een tip mag natuurlijk altijd naar bmweigenaar@gmail.com. Groeten, de eigenaar van de BMW!'