Hockeyer Jorrit Croon drie seizoenen langer bij HGC

LEIDERDORP - Jorrit Croon zal ook de komende drie seizoenen het blauwe shirt van HGC gaan dragen. De 18-jarige talentvolle hockeyer heeft zijn handtekening onder een contract gezet dat hem tot 2020 aan de Wassenaarse club bindt. De Leiderdorper zegt graag een steentje bij te willen dragen aan de verdere opbouw van het eerste herenelftal.

Op dit moment is Croon bezig aan zijn derde seizoen bij HGC. Daarnaast maakt hij deel uit van het Nederlandse hockeyteam, waarmee Croon afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Rio in actie kwam. HGC-voorzitter Tjeerd Boven is blij met de verlenging en hoopt op een mooie toekomst.'Jorrit is niet alleen een bijzonder talentvolle speler, maar vooral een teamspeler, die zich ontwikkelt tot een leider in het veld', aldus Boven over de hockeyer.In zijn woonplaats Leiderdorp is Croon onlangs uitgeroepen tot 'Sportman van het jaar 2016'. Daarnaast maakt hij ook kans op de titel 'Haags Sporttalent van het jaar 2016'.Op maandagavond 23 januari worden de winnaars bekendgemaakt. TV West zendt het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleybalster) Marloes Wesselink de presentatie.