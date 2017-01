Niet zitten, maar fietsen of dammen in de wachtkamer van het LangeLand Ziekenhuis

ZOETERMEER - In het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer wordt woensdag een actieve wachtkamer geopend. Patiënten moeten namelijk meer gaan bewegen. Het concept is bedacht door drie studenten van de Haagse Hogeschool.

In de wachtkamer kunnen patiënten onder meer een interactieve fietstocht door een stad maken. Dat kunnen ze doen op hometrainers die voor een groot scherm staan, waarop verschillende steden kunnen worden geprojecteerd. Ook zijn er breinbrekers en kunnen patiënten een potje dammen.



‘Het idee voor een actieve wachtkamer is voortgekomen uit een studieopdracht’, vertelt Corstiaan Mulckhuijse, één van de bedenkers. 'We moesten onderzoek doen naar ouderen en innovatie. Zo kwamen we erachter dat ouderen meer moeten gaan bewegen. We willen ook de sociale cohesie bevorderen.’



Zitten is het nieuwe roken



Ook statafels zijn van groot belang, want 'zitten is het nieuwe roken’, zegt Mulckhuijse stellig. ‘De enige legale manier van zitten, is wat ons betreft op een fitbal.’ Toch staan er nog steeds stoelen in de wachtkamer, voor de mensen die echt niet anders kunnen.