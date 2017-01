VIDEO: kijk mee met een vrachtschip over de Gouwe

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tonnen vracht gaan er jaarlijks over de rivier de Gouwe. De meeste mensen zien daar niets van, en weten dus ook niet hoe dat precies in zijn werk gaat. Medewerkers van transportbedrijf Nedcargo maakten een video om te laten zien hoe hun dagelijkse werk eruit ziet.

In de video gaat het schip langs Gouda, Waddinxveen, Boskoop en Alphen aan den Rijn. Uiteindelijk komt het aan in het Alpherium in Alphen.