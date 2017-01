Storing DigiD en mijnoverheid.nl

Foto: Mijnoverheid.nl

DEN HAAG - De Rijksoverheid kampt sinds het eind van maandagochtend met een internetstoring. Hierdoor zijn sites als mijnoverheid.nl en die van de belastingdienst buiten werking en kunnen mensen niet inloggen met hun DigiD.

Bezoekers die zich proberen aan te melden, krijgen de melding 'interne serverfout' en worden opgeroepen om het later nog eens te proberen.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt de storing, maar kan nog niet zeggen wat de oorzaak is. Ook is nog niet bekend hoelang de storing gaat duren.