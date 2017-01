ADO-speler Aaron Meijers zet in op rentree tegen PEC Zwolle

Aaron Meijers bedankt publiek (foto:soccratesimages.com)

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Aaron Meijers hoopt deze week zijn rentree te maken binnen de lijnen. De linksvleugelverdediger staat sinds 24 september 2016 buitenspel met een knieblessure. 'Mijn streven is Zwolle-thuis', zegt Meijers.

Meijers hoopte na de uitwedstrijd tegen Heerenveen in het tweede elftal wat minuten te maken, maar de oefenwedstrijd tegen Jong Willem II gaat maandagavond niet door. ‘Conditioneel ben ik goed in orde. Als mijn knie het houdt, dan kan ik vrij snel aansluiten, dat is mijn gevoel’, vervolgt Meijers. ‘Het zal wel pittig worden, je hebt natuurlijk drie à vier maanden gemist.’



ADO-trainer Zeljko Petrovic heeft al meerdere malen aangegeven dat de terugkomst van Meijers voelt alsof er een nieuwe speler aan de selectie wordt toegevoegd. ‘Ik denk dat de terugkomst van Dion Malone en van mij goed is voor de groep. Wij nemen een stukje ervaring mee en kunnen het neerzetten. Mij een nieuwe speler noemen gaat iets te ver, maar het is lekker dat je wat meer opties hebt.’



