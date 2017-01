West Wekker: Indrukwekkend afscheid Chuck Deely en Louis van Gaal denkt aan stoppen

Den Haag - Goedemorgen! In het Paard van Troje werd gisteravond op indrukwekkende wijze afscheid genomen van straatmuzikant Chuck Deely. Verschillende bekende namen zoals Sjaak Bral, Tim Akkerman en waren hierbij aanwezig.

De kist met het lichaam van de overleden straatmuzikant Chuck Deely is gisteravond onder luid applaus van het podium van het Paard van Troje gedragen. Het bekende Haagse gezicht werd geëerd met een herdenkingsdienst.Het Haagse gemeenteraadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij staat tweede op de lijst van nieuwe partij Artikel 1. Lijsttrekker Sylvana Simons presenteerde de lijst maandagavond.Louis van Gaal is gisteravond in het Circustheater op Scheveningen onderscheiden met de BID lifetime award. De in Noordwijk woonachtige Van Gaal kreeg de prestigieuze prijs voor zijn jarenlange verdiensten als trainer in het voetbal en ontving de prijs tijdens het BID-gala, een jaarlijks evenement waarin het bedrijfsleven, overheid en wetenschap samenkomen om te bespreken wat er goed gaat in Nederland en hoe het beter kan.De brandweer heeft een in nood verkerende duif gered. De vogel was verstrikt geraakt in een net op een balkon in de Alphons Diepenbrockhof in de Haagse wijk Waldeck.In het opsporingsprogramma Team West wordt er onder meer aandacht besteedt aan:- Twee diefstallen in het Hilton-hotel in Den Haag. Beide keren raken zakenmensen hun tas kwijt. Hier zijn beelden van.- Een straatroof in Zoetermeer, waarvan een 17-jarige jongen het slachtoffer wordt. Er zijn beelden van twee verdachten.- De brandstichting tijdens de jaarwisseling bij sportvereniging RKDEO in Nootdorp. De politie is dringend op zoek naar getuigen.- De diefstal van de pinpas van een 78-jarige mevrouw uit Noordwijk. Ze raakte veel geld kwijt. Er is beeld van de verdachten. Weer : Het wordt vandaag een zonnige droge dag. Het is wel koud met temperatuur van één à twee graden.