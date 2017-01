West Wekker: Teleurstelling in het Westland en brandende airco restaurant Kijkduin

REGIO - Goedemorgen! Teleurstelling in het Westland: ze zijn hun zaterdag kwijt in het programma van het Varend Corso. En bij een restaurant in Kijkduin vloog gisteravond een airco-installatie in brand.

De airco-installatie van restaurant 'The Fishclub' is gisteravond in brand gevolgen. De airco stond buiten aan de achterkant van de zaak. Twee medewerkers konden veilig het pand verlaten.Westland heeft de populaire zaterdag moeten afstaan aan Den Haag. Om Den Haag aan te kunnen doen, moest de organisatie het programma omgooien. Dat betekent ook dat de stoet helemaal niet meer langs Maasland en Maassluis komt.Hoogleraar Ekkes Brück heeft een dikke geldprijs gewonnen voor een energiezuinige 'magneetkoelkast' die hij heeft ontworpen.Na een jarenlange strijd doet de rechter vandaag uitspraak over naaktrecratie in de Delftse Hout. Een groep kreeg in 2013 boetes voor naakt zonnen in het recreatiegebied. De naaktlopers zijn het daar niet mee eens. Het Openbaar Ministerie vindt dat de Delftse Hout inmiddels een soort stadspark is en wijst erop dat het daar heel druk is. Ongeschikt voor naaktrecreatie dus, vindt het OM.Goed nieuws voor schaatsliefhebbers. Je kan nog de hele dag schaatsen in De Lier . De ijsbaan van schaatsclub Hard Gaat-ie ging gisteren voor de tweede keer deze maand open.Ook in Ammerstol kan er vanaf vandaag geschaatst worden. Daar moesten ze er een dagje langer op wachten, vanwege de nieuwe methode voor het maken van de schaatsbaan.Vanavond zien we liefst twee Westdocs op TV West. ‘Eigen vis eerst’ is een documentaire over lokale ondernemers die de Noordzeevis uit Scheveningen letterlijk en figuurlijk op de kaart willen zetten.In ‘Message on a bottle’ zien we bioloog en surfer Merijn Tinga die aandacht vraagt voor de plasticvervuiling in onze Noordzee. Om aandacht hiervoor te vragen surfte hij van Scheveningen naar Engeland op een board gemaakt van plastic wegwerpflesjes.