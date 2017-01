West Wekker: Burgemeester wil verbod knalvuurwerk en teveel treinvertraging

DEN HAAG - Goedemorgen! Het nieuwe jaar is pas net begonnen, maar burgemeester Sjaak van der Tak roept nu vast op voor een verbod op zwaar vuurwerk. En reis je vandaag met de trein via Alphen, Leiden of Gouda en heb je weer vertraging? De provincie is er klaar mee.

Burgemeester Sjaak van der Tak is het zware vuurwerk zat. Het zorgt voor teveel overlast en schade. Hij wil een Europees verbod op knalvuurwerk.Sta je nu te bibberen op een koud station? Dat is dan niet de eerste keer. De afgelopen weken bleven er bijna dagelijks reizigers achter op het perron op de trajecten Utrecht-Leiden en Gouda-Alphen. De nieuwe treinen op dat traject zorgen voor teveel problemen. Ook op het traject Den Haag-Rotterdam is het bal. Het moet afgelopen zijn met de 'sardientjes-in-blik-experience', zegt de SP.Kunstenaars beginnen vanavond aan het portret van de overleden straatmuzikant Chuck. Op de gevel van het Paard in Den Haag komt een kunstwerk van 5 bij 5 te hangen om Chuck te eren.De overleden Haagse agent Mario wordt vanochtend in Boskoop begraven. De 36-jarige politieman werd tijdens de jaarwisseling in Den Haag aangereden. Hij overleed nadat ie anderhalve week in coma lag.Een tuinder uit het Westland heeft 200 blauwe rozen geschonken voor de uitaart.In Van de Kaart lopen presentator Jet Sol, cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap in een rechte lijn door de regio. Vanavond herhalen we de aflevering in De Lier. Ze begint op de Swaandrift en eindigt op de Burgerdijkseweg. Onderweg gaat ze door een loods met maar liefst 600 klassieke auto's. En ze ontmoet Astrid die vertelt over haar dochter. Op zesjarige leeftijd kreeg ze een harttransplantatie.