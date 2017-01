West Wekker: Protesten na aantreden Donald Trump en Lierse is 'Loedermoeder van het Jaar'

Regio - Goedemorgen! De Lierse Sylvie Meis-imitator Lisette de Bruijn wordt vrijdag vast met een goed gevoel wakker. De Westlandse werd donderdag verkozen tot Loedermoeder van het Jaar. En in Amerika treedt Donald Trump vrijdagavond aan als president. In Den Haag gaan een dag later mensen de straat op om te demonstreren tegen zijn aanstelling.

Op de A13 bij Delft was het donderdag drie keer raak. In de ochtend, middag en avond gebeurde op de snelweg een ongeluk waardoor flinke files ontstonden.Donald Trump mag zich vrijdag officieel president van Amerika noemen. Vrijdagavond is de inauguratie van de republikein. In Den Haag is zaterdag een protest op het Malieveld naar aanleiding van zijn aanstelling.Ze is er dolblij mee. Sylvie Meis-imitator Lisette de Bruijn uit De Lier mag zich vanaf nu Loedermoeder van het Jaar noemen.'Ik ben er doodziek van', zegt Ton Kooper. Zijn BMW werd uit de Haagse wijk Ypenburg gestolen. Het weer : Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt zo'n 4 graden.In het programma 'Trots!' zien we bijzondere verhalen van mensen die enorm trots zijn op zichzelf of iemand anders. Presentator Johan Overdevest zet ze in het zonnetje. Vanavond herhalen we aflevering 30: de broers Peter en Cor wonen beiden in het buitenland, maar komen speciaal voor de honderste verjaardag van moeder Jansje, ze zijn apetrots op haar! Sonja is ontzettend trots op haar tachtig kilo wegende huisdier Bob.