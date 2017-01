Avalex: Geen alternatieven voor afvalstation in Dobbewijk Voorschoten

Plek in Dobbewijk waar Avalex-afvalstation moet komen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Afvalbedrijf Avalex blijft vasthouden aan het plan voor een nieuw afvalstation in de Dobbewijk in Voorschoten. Volgens een woordvoerder zijn er geen alternatieven. Het huidige afvalstation, dat zowel Voorschoten als Wassenaar bedient, staat in Wassenaar, maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Omwonenden en een meerderheid van de Voorschotense gemeenteraad zijn fel tegen de komst van het afvalstation. Volgens een woordvoerder van Avalex zijn andere plekken uitgebreid onderzocht. Maar die voldoen niet, omdat er rekening moet worden gehouden met veel voorwaarden die de wet stelt bij het verwerken van afval. En alleen in de Dobbewijk kan het, aldus Avalex.



Avalex begrijpt de weerstand van de omwonenden en houdt daarom dinsdagavond een bewonersbijeenkomst. Omwonenden krijgen een toelichting op de plannen en krijgen te zien hoe het complex eruit komt te zien.



Ontwerpplan klaar



'Er ligt nu een ontwerpplan klaar en daar moet het bestuur nu een oordeel over vellen voor 1 maart', aldus de woordvoerder. In dat bestuur zitten wethouders van gemeenten die gebruikmaken van de diensten van Avalex.



De verantwoordelijk wethouder van Voorschoten, Daan Binnendijk, zit niet in het bestuur. Maar hij houdt er rekening mee dat het afvalstation er gewoon komt omdat het waarschijnlijk binnen het bestemmingsplan zal passen. Op 2 februari praat de gemeenteraad weer over de mogelijke komst van het afvalstation.