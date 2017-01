Wietplantage opgerold op Prisma in Den Haag

Hennepplanten

DEN HAAG - Op het Prisma in Den Haag is zondagochtend een wietplantage geruimd. Er stonden zo'n 250 plantjes.

De politie kwam de hennepplantage op het spoor door een tip van de bekende muziekverzamelaar Fenno Werkman. 'Ik verga hier van de stank!', berichtte hij afgelopen weekend op zijn Facebookpagina. Volgens Werkman had hij enige tijd geleden al melding gedaan van de plantage, maar deed de politie daar maar niets mee.



'Agenten die twee weken geleden poolshoogte namen, roken op dat moment zelf geen wietlucht', legt een politiewoordvoerder uit. 'Dan mogen ze ook niets ondernemen. Gisteren gingen ze opnieuw langs en was wel duidelijk hennep te ruiken. Toen konden we naar binnen.'