Brandweer bevrijdt verstrikte duif uit balkonnet in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - De brandweer heeft een in nood verkerende duif gered. De vogel was verstrikt geraakt in een net op een balkon in de Alphons Diepenbrockhof in de Haagse wijk Waldeck.

De vleugel van het beestje zat vast in het net. De brandweer werd ingeschakeld om de duif te bevrijden. Daarna is de vogel overgedragen en onderzocht door de dierenambulance.



Door: Redactie Correctie melden