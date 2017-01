KIJK LIVE: Herdenkingsbijeenkomst Chuck Deely

Foto: Irene Verbaan

DEN HAAG - Straatmuzikant Chuck Deely overleed op 62-jarige leeftijd in het ziekenhuis, nadat hij op straat onwel was geworden. Vanavond wordt een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in het Paard van Troje. Het eerbetoon is nu live te volgen bij Omroep West.





Voor appgebruikers: Als deze livestream niet werkt, ga dan terug naar de homepagina van de app en klik in het menu op 'Live TV'.



