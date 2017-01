Luid applaus voor overleden Haagse straatmuzikant Chuck Deely

DEN HAAG - De kist met het lichaam van de overleden straatmuzikant Chuck Deely is maandagavond onder luid applaus van het podium van het Paard van Troje gedragen. Het bekende Haagse gezicht werd geëerd met een herdenkingsdienst.

Straatmuzikant Chuck Deely overleed vorige week op 62-jarige leeftijd in het ziekenhuis, nadat hij op straat onwel was geworden. Deely heette eigenlijk Charles Edward Deely III. Hij werd op 10 februari 1954 geboren in Detroit. Via allerlei omzwervingen kwam hij in Den Haag terecht.Maandagavond werd de laatste eer bewezen aan de markante straatmuzikant. Sjaak Bral presenteerde de avond, Tim Akkerman, het Couperus Cello Kwartet, het trio Remmelt, Muus en Femke traden op en verschillende mensen, zoals Rene Bom, spraken. Aan het einde van de dienst verliet de kist onder luid applaus de zaal.