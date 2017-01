Politie pakt Hagenaar op vanwege drugssmokkel in Frankrijk

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 23-jarige man uit Den Haag is maandagmiddag opgepakt op verzoek van Frankrijk. De man moet in dat land terecht staan voor drugssmokkel. De arrestatie vond plaats op de Elandstraat.

De verdachte is in november 2016 door Frankrijk op de internationale opsporingslijst gezet. Omdat hij waarschijnlijk in Den Haag zou zijn werd de politie hier ingeschakeld, en na onderzoek is de man inderdaad gevonden. Hij werd opgepakt door het zogeheten EVA-team, de politie-eenheid die zich bezighoudt met de opsporing van mensen die nog een straf moeten uitzitten.



De Hagenaar moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen, de rechter moet dan beslissen of hij wordt uitgeleverd aan Frankrijk. In dat land hangt hem een celstraf van tien jaar boven het hoofd.



Door: Redactie