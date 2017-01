Zwakke zeewering Scheveningen heeft sluis nodig; gevaar dreigt bij hoogtij en storm

Foto: Regio15

DEN HAAG - Scheveningen moet op termijn beter beschermd worden tegen het hoge water, bijvoorbeeld door een sluis voor de Scheveningse havens. Nu is onze kust nog veilig, maar met de stijgende zeespiegel kan beter nagedacht worden over de toekomst. Zeker bij een open plek als de haven. Dat zegt kust- en deltadeskundige Ronald Waterman die betrokken is geweest bij alle kustuitbreidingsplannen in Nederland.









Waterman zou het liefst zien dat Scheveningen naast de sluis ook een vierde buitengaatse diepe zeehaven krijgt. Dan zouden vistrailers met vangst de haven kunnen binnenlopen.



Versterking onderzoeken



Ook wethouder Karsten Klein wil van de overstromingen in Scheveningen af. Hij zegt dat Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap de verschillende mogelijkheden van versterking van de zeewering momenteel onderzoeken.



