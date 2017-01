Aptroot misschien wel laatste burgemeester Wassenaar

Charlie Aptroot (archieffoto)

ZOETERMEER - Charlie Aptroot is misschien wel de laatste burgemeester van Wassenaar. In een interview op Radio West bevestigde hij dat een fusie met Voorschoten één van de opties is. Aproot is sinds maandag naast burgemeester van Zoetermeer ook waarnemend burgemeester in Wassenaar.





De burgemeester gaat met alle betrokkenen kijken wat de toekomstmogelijkheden voor de gemeente zijn. Een fusie is niet uitgesloten. 'Er is niet voorgesorteerd op één oplossing, we gaan alle argumenten en mogelijkheden naast elkaar leggen voor we met een voorstel komen', aldus Aptroot.



Dubbel salaris



Aptroot denkt dat het extra burgemeesterschap goed te doen is. 'Het is stevig, twee burgemeesterschappen, maar er zijn afspraken gemaakt waardoor het goed te doen is.' Hij is van plan om gewoon nog alle 100-jarigen te blijven bezoeken.



Een dubbel salaris krijgt hij niet. Er komt waarschijnlijk een kleine verhoging, maar daar doet hij het niet voor: 'Ik vind het een mooie uitdaging om te zorgen dat ik wat extra doe om Wassenaar weer op de rit te krijgen.' Aptroot blijft in ieder geval waarnemend burgemeester tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.



