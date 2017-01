Westlander Bas Zwinkels bespant rackets Australian Open: 'Een unieke kans'

DE LIER - Ondanks de uitschakeling van de Wateringse Kiki Bertens op het grandslamtoernooi Australian Open heeft het tennistoernooi nog steeds een Westlands tintje. Bas Zwinkels uit De Lier bespant de rackets van de mondiale tennistop. Twee weken lang is hij in Australië om gemiddeld 35 rackets per dag te bespannen.

Bas is mede-eigenaar van ITennis in De Lier. Zijn compagnon is thuisgebleven en volgt de werkzaamheden van Bas op de voet. Zwinkels heeft de afgelopen jaren al zijn visitekaartje afgegeven als bespanner tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam en het Rico Open in Rosmalen. 'Dit is een unieke kans en een geweldige ervaring', zegt Zwinkels.Inmiddels zijn er al twee tennissterrren uitgeschakeld waarvan Bas de rackets heeft gespannen. Kiki Bertens en de nummer vier van de wereld: Simona Halep. Dat hun uitschakeling aan de bespanning van het racket ligt, is uitgesloten volgens Bas. 'Natuurlijk is het leuk als een tennisser het goed doet en jij de rackets bespant, maar een goede of slechte prestatie kan nooit aan de bespanning van de rackets liggen, want die is van topkwaliteit.'Het bespanteam bestaat in totaal uit 25 bespanners die met meer dan 5000 rackets in de weer gaan. Professionele tennissers verbruiken al snel vijf bespanningen per wedstrijd. Op drukke dagen bespannen ze per persoon meer dan dertig rackets.Zwinkels is de enige Nederlander en slechts één van de vijf Europeanen die geselecteerd is om dit jaar in Melbourne zijn vaardigheden in te zetten.