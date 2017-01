Haagse ambtenaar ook tijdens minder werken recht op volledige opbouw pensioen

DEN HAAG - De volledige pensioenopbouw van gemeenteambtenaren komt niet in gevaar als zij minder werken en tegelijkertijd ook vroegpensioen ontvangen. Dat blijkt uit een brief van minister Lodewijk Asscher van sociale zaken en werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

De gemeente Den Haag presenteerde vorig jaar een uniek generatiepact . Daarbij kregen oudere ambtenaren het aanbod om minder te gaan werken, zodat er ruimte ontstond voor het instromen van nieuwe, jonge collega's. Dat ook nog eens onder gunstige voorwaarden: de zestigers mochten drie dagen in de week gaan werken tegen doorbetaling van 80 procent van hun loon en 100 procent pensioenopbouw. De Belastingdienst zette echter recent een streep door die laatste regeling. Het is niet toegestaan om 100 procent pensioen op te bouwen als je je salaris laat aanvullen met zo'n vroegpensioenregeling, aldus de dienst. De ambtenaren zouden het te veel uitgekeerde pensioen terug moeten betalen.Uit de brief van Asscher blijkt dat de Belastingdienst geen gelijk had. Wethouder Rabin Baldewsingh (personeel en organisatie) is blij dat de Haagse gemeenteambtenaren niet verkeerd zijn geïnformeerd. 'Ik ben enorm blij met de brief van minister Asscher. Hiermee is een eind gekomen aan een periode van onzekerheid voor 90 van onze medewerkers. Ik ben dan ook verheugd over het feit dat de minister maatregelen heeft getroffen en dit probleem heeft weten op te lossen', aldus wethouder Baldewsingh.