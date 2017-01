Afrika Cup: Wilfried Kanon speelt met Ivoorkust gelijk tegen Togo

DEN HAAG - Wilfried Kanon is met Ivoorkust het toernooi om de Afrika Cup in Gabon maandagavond begonnen met een gelijkspel. In groep C kwam de titelverdediger tegen Togo niet verder dan 0-0. De ontmoeting kende weinig hoogtepunten.

Kanon, verdediger van ADO Den Haag, begon in de basis en deed de hele wedstrijd mee. Togo, outsider in de poule, oogde zelfs wat scherper dan de favorieten uit Ivoorkust.De eerste kans, in de 24e minuut, was ook voor dat land. Helaas voor Togo liep Floyd Ayite ploeggenoot Kodjo Fo-Doh Laba voor de voeten, toen die wilde scoren. Ook Mathieu Dossevi kreeg een mogelijkheid, maar stuitte op doelman Sylvian Ghohou. Na de hervatting kwam Ivoorkust wat meer in het spel, maar slaagde er niet in de verdediging van Togo echt in problemen te brengen.Van de vijf tot nu toe gespeelde duels op het evenement eindigden er vier in een remise. Alleen Senegal won tot nu toe, met 2-0 van Tunesië. Vrijdag staat de tweede wedstrijd van Ivoorkust in de groepsfase op het programma. Congo-Kinshasa is dan de tegenstander.