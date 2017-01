Donderdag uitvaart overleden politieagent Mario

Foto: Politie Den Haag

DEN HAAG - De overleden Haagse agent Mario wordt donderdag in Boskoop begraven. Dat gebeurt met zogenoemde korpseer. Daarbij zijn een groot aantal agenten aanwezig, die zorgen voor een ceremoniële uitvaart voor hun omgekomen collega. De afscheidsbijeenkomst is in Flora Boskoop.





De 36-jarige politieman Mario werd tijdens de jaarwisseling in Den Haag aangereden. Hij overleed na anderhalve week in coma te hebben gelegen. Het lijkt erop dat de aanrijding geen opzet was. Onderzocht wordt nog of de 27-jarige bestuurster iets te verwijten valt

