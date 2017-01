EXCLUSIEVE VIDEO Louis van Gaal: ‘Ik denk niet dat ik meer terug kom’

DEN HAAG - Louis van Gaal is maandagavond in het Circustheater in Scheveningen onderscheiden met de BID lifetime award. De in Noordwijk woonachtige Van Gaal kreeg de prestigieuze prijs voor zijn jarenlange verdiensten als trainer in het voetbal en ontving de prijs tijdens het BID-gala, een jaarlijks evenement waarin het bedrijfsleven, overheid en wetenschap samenkomen om te bespreken wat er goed gaat in Nederland en hoe het beter kan.

Van Gaal vertelt aan Omroep West zeer vereerd te zijn. 'Het is leuk om zo ontvangen en geëerd te worden door deze CEO's. En ook als ik spreek tegen deze CEO's heb ik de gave dat het stil is.'De 65-jarige Van Gaal kent een zware tijd. In korte tijd zijn twee familieleden van hem overleden. 'Er is heel veel gebeurd in mijn familie. Mijn schoonzoon en mijn jongste zus zijn kort achter elkaar overleden, dus mijn familie en ik hebben heel wat te verduren gekregen. En ook nog rond de feestdagen. Dat is ook de reden dat ik nu thuis in Noordwijk ben.'De voormalig bondscoach van het Nederlands Elftal en trainer van Ajax, FC Barcelona, AZ, Bayern München en Manchester United werd aan het einde van het vorige seizoen ontslagen als trainer van Manchester United. Sindsdien heeft hij niets meer gedaan in het voetbal.Voor Van Gaal is het nog niet definitief, maar hij denkt dat hij met pensioen gaat. 'Eigenlijk wilde ik al afscheid nemen na het WK in Brazilië. Maar toen kwam Manchester United en in Engeland had ik nog niet gewerkt. Ik heb nu alles gedaan wat ik wilde. Ik denk niet dat ik meer terug kom. Maar ik kan er over een half jaar anders over denken.'