Haags raadslid Fatima Faïd tweede op lijst Artikel 1

DEN HAAG - Het Haagse gemeenteraadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij staat tweede op de lijst van nieuwe partij Artikel 1. Lijsttrekker Sylvana Simons presenteerde de lijst maandagavond.

Het Haagse raadslid kwam in november nog op voor Sylvana Simons, toen nog DENK-politica. Faïd diende een klacht in na het verschijnen van een racistisch filmpje over Simons. Tegen Omroep West zei ze dat een overstap naar DENK er voor haar niet inzat. Ook noemde ze de lokale politiek 'het mooiste wat er is'.Sylvana Simons vertrok in december bij politieke partij DENK om haar eigen partij Artikel 1 te beginnen. Hoofdpunten van de nieuwe partij zijn het bevorderen van gelijkwaardigheid en het tegengaan van discriminatie. Derde op de lijst is Brigitte Sins, oud SP'er Anja Meulenbelt is lijstduwer op de twintigste plek.