Overval op woning in 's-Gravenzande

foto: Regio15

'S-GRAVENZANDE - In een galerijwoning op de Kornalijn in 's-Gravenzande is dinsdagochtend een overval gepleegd. De politie is op zoek naar meerdere verdachten.

De politie kan nog niet zeggen hoe het met de bewoners gaat en of er iets is buit gemaakt. Ook een signalement is nog niet bekend. De recherche doet op dit moment onderzoek naar de overval.