Scooterrijder overleden na ongeluk Hoefkade Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - De scooterrijder die maandagavond zwaargewond raakte bij een ongeluk op de kruising van de Hoefkade met de De Heemstraat in Den Haag is overleden. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 21.30 uur. De scooter is vermoedelijk in botsing gekomen met een kleine bestelbus. Het is niet duidelijk hoe dit kon gebeuren.



De kruising werd vanwege het ongeluk grotendeels afgezet door de politie. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse.



