'Heb dit aan mezelf te wijten', Robin Haase uitgeschakeld in eerste ronde Australian Open

Robin Haase (Foto: ANP)

DEN HAAG - Robin Haase is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Australian Open-tennistoernooi in Melbourne. De 29-jarige Hagenaar moest dinsdagochtend na vijf sets buigen voor de als 24e geplaatste Duitser Alexander Zverev. Het werd 6-2, 3-6, 5-7, 6-3 en 6-2. Dit was het vijfde jaar op rij dat Haase de eerste ronde van de Australian Open niet wist te overleven.

Haase had het met de loting bepaald niet getroffen. Zvrerev is weliswaar pas 19 jaar oud, maar de Duitser geldt als wel een van de grootste talenten in het circuit.



Haase stond één keer eerder tegenover de jonge Duitser. In Hamburg in 2014 moest hij een kansloze nederlaag incasseren tegen Zverev. Ook in de Hisense Arena leek Haase dinsdag geen partij voor Zverev. In de eerste set kwam hij meteen 4-0 achter. In de tweede set bleef het spannender en benutte de Nederlander op 4-3 een breakpunt en pakte hij die set.



Dubbele break



Haase won vervolgens ook de derde set en kwam een break voor in de vierde set. Een verrassing leek aanstaande, maar Haase verzuimde op 2-0 een dubbele break te pakken. De Duitser hervond zich vervolgens knap en won negen games op rij. Zo dwong hij een beslissende vijfde set af waarin hij meteen wegliep naar een 4-0 voorsprong. Die achterstand kon Haase niet meer goedmaken hoewel hij meerdere breakkansen kreeg.



'Het was een goede wedstrijd, maar omdat ik die kansen op een dubbele break in de vierde set miste, zit ik hier toch met het gevoel van: dit is een gemiste kans. Ik heb het aan mezelf te wijten', verzuchtte Haase na de wedstrijd.





Door: Redactie Correctie melden