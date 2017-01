Geen treinen tussen Leiden en Amsterdam: 'Stel uw reis uit'

Archieffoto Omroep West

LEIDEN - Tussen Leiden en Amsterdam rijden dinsdagochtend geen treinen. Reden is de stroomstoring bij Amsterdam. Vanwege die stroomstoring kunnen dinsdagochtend geen seinen en wissels worden bediend bij station Amsterdam Centraal.

Het is niet bekend hoe lang de problemen aanhouden. 'Stel uw reis uit', adviseert de NS.



De storing ontstond in de nacht van maandag op dinsdag in het centrum van Amsterdam en delen van West en Noord. Daarnaast werden ook de oostelijke delen van Zaandam en Landsmeer door de storing getroffen. Netwerkbedrijf Liander schakelde de stroom dinsdagochtend stap voor stap in. Om 9.00 uur was de storing verholpen. Over de oorzaak van de storing kan het bedrijf nog niets zeggen.



'Puinhoop'



'Het is hier een puinhoop', zag verslaggever Mariët Overdiep toen ze dinsdagochtend rondliep op station Leiden. 'Treinen vertrekken niet en komen niet aan, machinisten zijn niet op hun plek en mensen wordt aangeraden naar huis te gaan.'



Door: Redactie Correctie melden