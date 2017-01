Het kan weer, schaatsen op natuurijs in De Lier

DE LIER - Heb je deze winter nog niet de kans gehad de schaatsen onder te binden? In De Lier heeft de plaatselijke schaatsclub, Hard Gaat-ie, de schaatsbaan weer geopend.

Op Twitter geeft de Westlandse club aan dat de baan dinsdagochtend om 9:00 uur open is gegaan. De ijsbaan wordt door vrijwilligers gecreëerd door, als het hard genoeg vriest, de plaatselijke parkeerplaats met water te besproeien.Het was op 6 januari ook koud genoeg. Toen was de baan een dag open, maar moest die de volgende dag weer sluiten omdat het niet hard genoeg vroor.