De trainersloopbaan van Louis van Gaal in 5 memorabele momenten

NOORDWIJK - Na dertig jaar is er (hoogstwaarschijnlijk) een einde gekomen aan de trainersloopbaan van Louis van Gaal. De 65-jarige Noordwijker vertelde maandagavond aan Omroep West dat hij denkt dat hij met pensioen gaat. Ter ere van zijn loopbaan hebben we vijf memorabele momenten uitgezocht.

AZ begon dramatisch aan het seizoen 2008-2009. Een nederlaag in eigen huis tegen NAC Breda (1-2) werd gevolgd door een afstraffing tegen ADO Den Haag (3-0). Een voortijdig einde van zijn loopbaan in Alkmaar leek aanstaande. AZ bleef echter vervolgens 28 competitiewedstrijden ongeslagen en kroonde zich voor de tweede keer in de geschiedenis tot landskampioen.In de Champions League-finale van 1995 stond het Ajax van Van Gaal tegenover de Italiaanse grootmacht AC Milan. De Noordwijker maakte in de eerste helft een karatetrap in de lucht. Hij deed Marcel Desailly na, die op soortgelijke manier een bal wegtrapte voordat Ajacied Jari Litmanen de bal kon wegkoppen. De beelden hiervan gingen de wereld over. Van Gaal pakte overigens de 'Cup met de grote Oren' na een laat doelpunt van Patrick Kluivert.Zijn eerste periode bij het Nederlands elftal draaide op een mislukking uit: hij kwalificeerde zich niet voor het WK 2002 en nam ontslag. In 2012 maakte de KNVB bekend dat Van Gaal terugkeerde als bondscoach van Oranje. Zijn elftal verbaasde vriend en vijand op het WK 2014 in Brazilië. Meest legendarisch is de strafschoppenserie tegen Costa Rica. In deze kwartfinalewedstrijd wisselde hij vlak voor tijd eerste keeper Jasper Cillessen door de Haagse doelman Tim Krul. Laatstgenoemde pakte twee penalty’s en werd de held van Oranje. Uiteindelijk won het Nederlands elftal brons op het WK door Brazilië met 3-0 te verslaan in de troostfinale.Na het winnen van de landstitel in 2010 met de Duitse topclub Bayern München ging Van Gaal helemaal los op het balkon van het stadhuis. Gehuld in lederhosen brulde hij dat zijn team niet alleen de kampioen van München was, maar ook van Gelsenkirchen, Bremen en Hamburg. Hiermee refereerde hij aan de verslagen concurrenten Schalke 04, Werder Bremen en HSV. Dat seizoen won hij ook de Duitse beker, maar verloor hij de finale van de Champions League.Na zijn vertrek bij Ajax in 1997 ging hij aan de slag bij de Spaanse topclub FC Barcelona. Hij won in zijn eerste seizoen de beker en Europese Supercup én werd landskampioen. Daarna zette het verval in, ondanks het behalen van het landskampioenschap het jaar erna. In zijn derde seizoen vertrok hij, nadat voorzitter Josep Lluis Nunez afzag van een nieuwe periode als voorzitter. Na het vertrek van Van Gaal ging het bergafwaarts met FC Barcelona. Twee jaar later moest Van Gaal de Spaanse topclub weer naar nieuwe grote hoogten stuwen. Nieuw succes bleef echter uit en op 28 januari 2003 werd hij ontslagen.