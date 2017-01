Nieuwe methode gooit roet in het eten, schaatsbaan Ammerstol morgen pas open

AMMERSTOL - In De Lier kan al op natuurijs geschaatst worden, in Ammerstol moeten ze nog een dagje wachten. Een nieuwe methode voor het maken van de schaatsbaan leidt tot vertraging.

Afgelopen zaterdag wisten ze bij IJsclub Vooruitgang in Ammerstol niet wat ze hoorden. Een optimistische weerman voorspelde tot wel 19 graden vorst. 'Dat zou een dikke laag ijs betekenen', dacht voorzitter Hennie van Houwelingen.



Die weersverwachting was toch iets te optimistisch. Veel kouder dan een graad of 5 onder het vriespunt is het nog niet geworden. 'We hebben iets te hoog ingezet met een andere methode om ijs op de betonnen baan te krijgen', zegt hij.





Sproeien



Normaal gesproken bouwen ijsmeesters de ijslaag op door laagje voor laagje water op de baan te sproeien. 'Dat hebben we nu niet gedaan', vertelt Van Houwelingen. 'We hebben de hele ijsbaan onder water gezet in de hoop dat we een dikke ijslaag zouden krijgen.'



Nu ligt er nog maar een ijslaagje van 2 centimeter, daaronder ligt nog een laag water. Daarom kan er nog niet geschaatst worden in Ammerstol. De ijsvereniging gaat het water onder het ijs vandaan pompen. Dan kan er waarschijnlijk vanaf morgenochtend geschaatst worden.



