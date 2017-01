Wie mist drie glazen stenen en hanger met de naam Barbara?

BODEGRAVEN - De politie van Bodegraven heeft op 19 november een verdachte van woninginbraak aangehouden. Hij had spullen bij zich uit de woning waar hij kort daarvoor had ingebroken, maar ook een aantal andere spullen waarvan de eigenaar nog niet is gevonden.

Het gaat om een gouden hanger met de naam Barbara en drie glazen stenen. De recherche geeft ze graag terug aan de rechtmatige eigenaar.



Zijn ze van u of weet u van wie ze zijn?



