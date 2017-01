Stoffelijk overschot in Oude Rijn in Zoeterwoude

De politie is ter plaatse om het lichaam uit het water te halen. (Foto: Unity)

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - In het water van de Oude Rijn in Zoeterwoude-Rijndijk is dinsdagmiddag een stoffelijk overschot gevonden. Op dit moment is er nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of het om een man of een vrouw gaat en hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen.

De politie is ter plaatse om het lichaam uit het water te halen. Dat is inmiddels gebeurd.



Meer informatie volgt later.