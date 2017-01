Slachtoffer scooterongeluk is man van 66 uit Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - De scooterrijder die maandagavond om het leven kwam bij een ongeluk in Den Haag was een 66-jarige Hagenaar. Dat meldt de politie. De man kwam in aanrijding met de personenauto van een 25-jarige stadgenoot. Deze man is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor tien maandagavond op het kruispunt van de Hoefkade en de De Heemstraat. Het slachtoffer was er slecht aan toe toen de politie arriveerde. Agenten hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.



Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De bestuurder van de personenauto is aangehouden en na verhoor weer naar huis gestuurd.