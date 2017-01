Max Tjaden wil met Oranje naar EK zaalvoetbal

Bondscoach Nederlands zaalvoetbalelftal Max Tjaden (foto: Orange Pictures)

PIJNACKER - Bondscoach Max Tjaden hoopt zich met het Nederlands zaalvoetbalteam in april te plaatsen voor het Europees Kampioenschap in 2018. Om dat voor elkaar te krijgen moet de ploeg van de trainer uit Pijnacker zich zien te kwalificeren in een groep met gastland Wit-Rusland, Italië en een nog onbekende derde tegenstander.





Tjaden begon ruim een half jaar geleden aan zijn missie als bondscoach van de Nederlandse zaalvoetbalmannen. Daarvoor coachte hij Jong Oranje en eredivisieclub TPP-Rotterdam. Maar omdat de 45-jarige trainer een clausule in zijn contract had opgenomen, kon hij tussentijds vertrekken en zijn grote droom verwezenlijken om bondscoach van Nederland te worden. Bij Oranje is hij geen onbekende, want als speler heeft Tjaden ook 78 interlands achter zijn naam staan.



Oefenwedstrijden



In de aanloop naar het EK-kwalificatietoernooi oefende Nederland tegen Kroatië, Servië en Engeland en staan er ook nog oefenduels met België en Rusland op het programma.





